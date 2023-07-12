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КНДР осуществила очередной запуск ракеты

Минобороны Японии: КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты

КНДР в среду осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает NHK со ссылкой на Минобороны Японии.

Отмечается, что это уже 12 запуск ракеты КНДР с середины июня. В настоящий момент власти изучают возможность угрозы запуска для Японии.

Запуск произошел около 10 утра по местному времени. О запуске также сообщает генштаб Республики Корея. В настоящий момент ракета по-прежнему находится в воздухе. Предположительно она упадет в акватории Японского моря в исключительной экономической зоне Японии около 11:13 по местному времени (05:13 мск).

15 июня Северная Корея запустила сразу две ракеты в сторону Японского моря. Одна из ракет упала в исключительной экономической зоне Японии. Токио созвал заседание Совета национальной безопасности. Токио выразил протест Пхеньяну в связи с запуском.

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Теги
Япония КНДР баллистическая ракета
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