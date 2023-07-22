Взрывы раздались в Краматорске и Славянске

Взрывы были слышны в подконтрольных Украине Краматорске, Славянске и Константиновке, сообщают ТСН и Zn.ua.

По данным Zn.ua, в Кировоградской работают силы ПВО.

Повторная тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, а также в подконтрольной Украине части Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, затем постепенно тревогу начали отменять.

Три ночи подряд взрывы раздавались в Одессе. Они начались после нового взрыва на Крымском мосту — в ночь на 17 июля его атаковали надводные беспилотники. Минобороны отчитывалось об «ударах возмездия». Со следующего дня после атаки перестало действовать зерновое соглашение.

С осени прошлого года, когда на Крымском мосту впервые произошел взрыв, Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины. Президент Владимир Путин объяснял их в том числе ответом на атаку на мост.