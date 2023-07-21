В Одесской области прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины включили воздушную тревогу, в Одесской области затем сообщили о взрывах. Москва отчитывалась об «ударах возмездия» по цехам выпуска морских беспилотников

Ночью в Одесской области прозвучали взрывы, перед этим была объявлена воздушная тревога передает ТСН. О первых взрывах телеканал сообщил в 3:24 мск, затем — в 4:32.

В течение ночи сирены тревоги включали в нескольких регионах Украины: в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областях.

До этого три ночи подряд в Одессе раздавались взрывы. Минобороны России отчитывается о нанесении «ударов возмездия» по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в Одессе и Черноморске. В Министерстве настаивают, что наносят удары только по военным объектам.

Москва начала наносить такие удары после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 17 июля. Мост атаковали два украинских надводных дрона. Из-за взрывов погибли два человека — машина с супругами из Белгорода врезалась в поврежденные взрывом пролеты моста. Ехавшая с ними дочь пострадала, ее госпитализировали.

Одно «пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». На пролете по направлению в Керчь произошло осевое смещение на 70–80 см, но сам он находится на опоре. В правительстве оценили сумму, в которую обойдется ремонт, в 1-1,3 млрд руб. Москва расценила произошедшее в качестве теракта.

