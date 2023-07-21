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Неизвестный поджег автобусы у института МВД в Домодедово

На территории института повышения квалификации МВД неизвестный поджег два автобуса
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

На территории Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД в подмосковном Домодедово сгорели два автобуса, сообщил источник РБК, близкий к ведомству, и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Автобусы использовались для перевозки личного состава, машины были полностью укомплектованы, но аккумуляторы отсутствовали. Автомобили собирались списать.

Возможной причиной пожара в полиции считают поджог. Под двумя сгоревшими автобусами были обнаружены пятна непонятного происхождения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что неизвестный человек подбежал со стороны забора к автобусам, после чего произошло возгорание.

Подмосковная полиция ищет злоумышленников. РБК направил запрос в Институт повышения квалификации МВД.

В мае двое неизвестных попытались поджечь самолет Су-24, который находился на хранении на территории Новосибирского авиационного завода им. В.А. Чкалова. Бомбардировщик повреждений не получил.

Подозреваемого арестовали в Новосибирске: на Виктора Скоробогатова завели уголовное дело по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК). Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Утром 21 июля суд продлил арест Скоробогатова до 13 октября.

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МВД Автобус поджог Домодедово
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