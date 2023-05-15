В Новосибирске арестовали подозреваемого в поджоге Су-24

Бомбардировщик в результате попытки поджога не получил повреждений, одного из предполагаемых диверсантов арестовали на два месяца. Самолет находился на хранении без двигателей

Су-34 (Фото: Минобороны РФ)

В Новосибирске арестовали Виктора Скоробогатова, подозреваемого в поджоге бомбардировщика Су-24 на Новосибирском авиазаводе им. В.П.Чкалова. Карточка дела опубликована на сайте Ленинского районного суда города.

Мужчину арестовали на два месяца, до 12 июля.

В карточке говорится, что Скоробогатова подозревают по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК (диверсия). Эта статья предусматривает в качестве предельной меры наказания до 20 лет лишения свободы за «совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, <...> если эти действия совершены в целях подрыва экономической безопасности и (или) обороноспособности РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». О том, что дело связано с поджогом Су-24, «РИА Новости» сообщили в управлении судебного департамента по Новосибирской области.

РБК обратился за комментарием в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

О поджоге Су-24 стало известно в начале мая, борт находился на хранении без двигателей на летно-испытательной станции авиазавода. Следователи обнаружили в интернете видеозапись, на которой неизвестный поджигал военный самолет. Они проверили территорию завода и нашли следы горючей жидкости под шасси самолета. Бомбардировщик не получил повреждений. Кроме того, в ста метрах от борта обнаружили дыру в ограждении, а камеры видеонаблюдения сняли двоих неизвестных.