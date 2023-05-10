В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода в Новосибирске

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 16:38
Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОВСЕ Политика, 17:38
Крупнейшая нефтесервисная компания ограничила бизнес в России Бизнес, 17:29
На Монеточку составили протокол из-за отсутствия маркировки иноагента Политика, 17:25
Вышел трейлер сериала с Томом Холландом и Амандой Сейфрид Life, 17:25
Российский теннисист без борьбы прошел во второй круг «Мастерса» в Риме Спорт, 17:17
Польские эксперты назвали российской найденную в апреле ракету Политика, 17:08
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 17:03
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Старовойт сообщил об обстреле двух районов Курской области Политика, 16:59
Путин подписал указ о призыве на военные сборы Политика, 16:54
В Совбезе заявили, что спецоперация перекрыла поток наркотиков с Украины Общество, 16:52
Капитан новой сборной России по хоккею получил перелом Спорт, 16:49
Российские застройщики за год увеличили вывод новых проектов в 1,5 раза Недвижимость, 16:44
Московская биржа запустит торги фьючерсами на валюты Казахстана и Армении Инвестиции, 16:43
Как купить автомобиль по госпрограмме и получится ли сэкономить. Расчеты Авто, 16:41
Общество ,  
0 

В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода в Новосибирске

В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода им. Чкалова в Новосибирске
Бомбардировщик Су-24
Бомбардировщик Су-24 (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Неизвестные пробрались на территорию Новосибирского авиационного завода им. В.А. Чкалова и попытались поджечь находящийся там на хранении самолет Су-24. Об этом сообщил РБК источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Сотрудники ФСБ нашли в социальных сетях видео, опубликованное одной из экстремистских организаций. На нем неизвестный поджигал военный самолет с комментарием: «Фейк».

В ФСБ и МВД проверили территорию Новосибирского авиационного завода им. В.А. Чкалова и нашли следы горючей жидкости под шасси самолета Су-24, который хранился без двигателей на летно-испытательной станции с начала мая. Воздушное судно повреждений не получило. Образцы жидкости изъяли и направили на экспертизу.

В 100 м от самолета сотрудники ведомств обнаружили дыру в ограждении. Камеры видеонаблюдения на насосной станции, которая расположена у внешнего забора предприятия, зафиксировали двоих неизвестных: они шли вдоль периметра со стороны железнодорожной станции Новосибирск-Восточный в направлении станции Иня-Восточная в сторону предполагаемого места проникновения на территорию завода. Запись была сделана 8 мая.

Охранники предприятия рассказали, что о случившемся узнали от сотрудников ФСБ. Для сохранности самолетов на заводе поставили дополнительный пост охраны. МВД начало проверку.

Теги
МВД самолет поджог Новосибирск заводы
Материалы по теме
ФСБ задержала пытавшихся устроить диверсию в Челябинской области
Общество
После подрыва ЛЭП под Петербургом возбудили дело о диверсии
Политика
ФСБ предотвратила диверсию на электроподстанции в Калужской области
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter