В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода им. Чкалова в Новосибирске

В МВД сообщили о попытке поджога Су-24 на стоянке завода в Новосибирске

Бомбардировщик Су-24 (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Неизвестные пробрались на территорию Новосибирского авиационного завода им. В.А. Чкалова и попытались поджечь находящийся там на хранении самолет Су-24. Об этом сообщил РБК источник в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

Сотрудники ФСБ нашли в социальных сетях видео, опубликованное одной из экстремистских организаций. На нем неизвестный поджигал военный самолет с комментарием: «Фейк».

В ФСБ и МВД проверили территорию Новосибирского авиационного завода им. В.А. Чкалова и нашли следы горючей жидкости под шасси самолета Су-24, который хранился без двигателей на летно-испытательной станции с начала мая. Воздушное судно повреждений не получило. Образцы жидкости изъяли и направили на экспертизу.

В 100 м от самолета сотрудники ведомств обнаружили дыру в ограждении. Камеры видеонаблюдения на насосной станции, которая расположена у внешнего забора предприятия, зафиксировали двоих неизвестных: они шли вдоль периметра со стороны железнодорожной станции Новосибирск-Восточный в направлении станции Иня-Восточная в сторону предполагаемого места проникновения на территорию завода. Запись была сделана 8 мая.

Охранники предприятия рассказали, что о случившемся узнали от сотрудников ФСБ. Для сохранности самолетов на заводе поставили дополнительный пост охраны. МВД начало проверку.