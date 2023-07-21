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Группировка «Запад» сообщила о взятии девяти объектов ВСУ

Военные заняли пять опорных пунктов и четыре поста ВСУ на двуреченском направлении
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Военная операция на Украине

Российские военные заняли пять опорных пунктов и четыре наблюдательных поста на двуреченском направлении в ходе боя в районе населенного пункта Масютовка и станции Синьковка, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

ВСУ потеряли более взвода живой силы, заявил Зыбинский. Помимо этого украинские войска лишились самоходной артиллерийской установки польского производства Krab и станции контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

В районе населенного пункта Кудьковка расчет ЗРК «Бук» сбил вертолет Ми-8, а в районе Лимана Первого уничтожен дрон «Лелека-100». В поселке Великий Выселок расчет зенитного ракетного комплекса «Тор» уничтожил беспилотник «Фурия».

Кроме того, группировка российских войск «Юг» отразила семь атак вооруженных сил Украины на лисичанском, авдеевском и марьинском направлениях, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Курдюмовки и Клещеевки.

Президент России Владимир Путин говорил, что украинское контрнаступление началось 4 июня. По его словам, потери ВСУ превышают «классические» показатели «три к одному».

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

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