Минобороны Украины: в результате ударов по Одессе повреждены склады и порт

В Минобороны Украины сообщили о последствиях ночных ударов по Одессе

В Одесской области в результате ночных ударов повреждены складские помещения и портовые здания, заявили в украинском Минобороны. Российские военные ранее сообщали, что удары в Одессе были направлены на военную инфраструктуру

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Ночные удары по Одессе были направлены на портовую инфраструктуру, в результате в области повреждены объекты логистики — складские помещения, окончательные данные о последствиях уточняются, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

Она добавила, что в центре Одессы было разрушено административное здание. «Есть информация уже по меньшей мере о четырех пострадавших, которым оказана медицинская помощь», — сказала пресс-секретарь (цитата по УНИАН).

Также удары зафиксировали и в Николаевской области, отметила она. Власти Николаевской области ранее сообщали об ударе в административном центре региона Николаеве. Как писал в телеграм-канале глава областной администрации Виталий Ким, пострадали 19 человек.

Украинские власти третью ночь подряд сообщают об ударах по Одессе и Николаеву. Минобороны России отчитывалось об ударах по местам, где, как утверждают в ведомстве, готовились теракты против России с применением беспилотных надводных аппаратов. В частности, были нанесены удары по судоремонтному заводу в районе Одессы, где эти катера изготавливали. Также в районах городов Николаев и Одесса были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тыс. т, которое поставлялось для обеспечения военной техники ВСУ горючим.

Ведомство назвало первую из ночных атак «ударом возмездия» за атаку на Крымский мост в начале этой недели.

Вторая атака на Крымский мост произошла 17 июля. По информации Национального антитеррористического комитета, ее совершили два украинских надводных беспилотника. Погибли два человека, девочка-подросток получила закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено дело о теракте.