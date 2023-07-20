Аксенов сообщил об открытии движения по «Тавриде» в Крыму
Движение по трассе «Таврида» в Кировском районе Крыма возобновлено, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
19 июля движение по трассе перекрыли из-за пожара на полигоне. Часть боеприпасов сдетонировала. Тогда Аксенов рассказал, что из прилегающей к полигону зоны планируют временную эвакуацию жителей четырех населенных пунктов — это более двух тысяч человек. Он уточнил, что на месте работают все профильные службы, был развернут оперативный штаб. Трасса была перекрыта с 118-го по 130-й км.
Днем 20 июля МЧС Крыма сообщило, что на военном полигоне, на котором начался пожар, стабилизировалась обстановка. Военные Минобороны заявили о готовности приступить к обследованию территории на полигоне, после чего власти выработают рекомендации для населения.
Кировский район расположен на середине пути между Керчью и Симферополем.