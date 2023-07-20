МВД России заявило о 99-процентной раскрываемости убийств

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Раскрываемость убийств и покушений на убийство в России в январе—июне достигла исторического максимума — 99%, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования и разбои раскрываются в 90% случаев. Повысилась раскрываемость грабежей, краж и некоторых других преступлений.

За первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано на 2% меньше преступлений, чем за аналогичный период 2022-го, а ущерб от них снизился на 42,5%, отметила Волк. Число убийств и покушений на убийство уменьшилось на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование — на 9,6%. Число преступлений против собственности тоже сократилось: разбоев — на 11,7%, грабежей — на 25%, краж — на 17,6%.

При этом преступлений, связанных с использованием информационных технологий, стало больше на 27,9%. В связи с этим одна из задач полиции — «комплектование профильных подразделений высококвалифицированными сотрудниками, обладающими глубокими техническими знаниями».

По словам Волк, общий уровень защищенности россиян последние 10 лет планомерно повышается. «За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%», — заявила представитель МВД.

Согласно статистике ведомства, опубликованной прошлой осенью, за январь—октябрь 2022 года в России было зарегистрировано на 1,7% меньше (1677,1 тыс.) преступлений, чем за аналогичный период 2021-го. При этом почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, на 21,5% — число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, более чем на 36% — число преступлений экстремистской направленности.

Лидером по числу совершенных в 2022 году преступлений среди российских регионов без поправки на численность населения стала Москва. За год в столице было совершено 138 100 преступлений — на 3,75% меньше, чем в 2021 году. В пятерку самых криминальных регионов вошли Краснодарский край (77 125), Московская область (74 054), Санкт-Петербург (62 971) и Челябинская область (62 844).