В России почти на 30% выросло число преступлений с использованием оружия

За 10 месяцев в России почти на 30% увеличилось количество преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Лидерами по приросту этого вида преступлений стали приграничные Курская и Белгородская области

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств за десять месяцев текущего года выросло почти на 30% (29,7%) год к году, до 5 тыс. случаев, следует из характеристики состояния преступности за январь—октябрь, обнародованной МВД России. Число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283), достигло максимума за последние шесть лет.

При этом в целом по стране зарегистрировано на 1,7% меньше (1677,1 тыс.) преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 субъектах Российской Федерации, снижение — в 56 регионах (в отчете ведомства приведены сведения без учета количества преступлений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях).

По темпам прироста преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов, лидирует Курская область (+675%), на втором месте — Белгородская область (+213,3%), третью позицию занимает Москва (+203,2%).

Одновременно уменьшилось количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — на 7,3% по сравнению с прошлым годом (19,2 тыс.), а число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств возросло на 12,6% (714 преступлений). По статистике МВД, на дорогах и трассах вне населенных пунктов было выявлено 100 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, его основных частей и боеприпасов (+12,4%).

Выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, — на 21,5% (23,5 тыс.), причем их удельный вес в общем количестве расследованных преступлений этих категорий увеличился с 9,7% в январе—октябре 2021 года до 11,1% в нынешнем году.

За десять месяцев этого года выросло и число преступлений экстремистской направленности — более чем на 36% (1247). Согласно документу, 658 экстремистских преступлений были выявлены сотрудниками органов внутренних дел. Всего за десять месяцев зарегистрировали 440 преступлений, связанных с призывами к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК), — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост количества преступлений экстремистской направленности происходит уже не первый месяц. Так, за девять месяцев текущего года было зарегистрировано 1125 преступлений, за восемь — 1013. Прирост год к году в обоих случаях составлял 31,7%.

Другие срезы преступности В России с начала года изменился характер преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. В целом их число сократилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 1,5% выросло количество преступлений в интернете и на 7% упало количество преступных деяний, совершаемых при помощи мобильных телефонов. Что касается компьютерных технологий, то здесь на 38,7% увеличилось число хакерских атак (неправомерный доступ к компьютерной информации, ст. 272 УК). Лидерами по росту киберпреступлений стали Северная Осетия, Крым и Рязанская область. Еще один тренд — рост количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Он составил 10,6% по сравнению с десятью месяцами прошлого года — до 34,1 тыс. преступлений. В то же время число преступлений, совершенных в отношении самих иностранцев, уменьшилось на 3,3%.

По данным МВД, четыре из пяти преступлений совершаются в городах. Всего жертвами стали 17,8 тыс. человек, общий ущерб составил 670,2 млрд руб., что на 7,5% меньше аналогичного показателя прошлого года. Больше половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества — кражи, мошенничества, грабежи и разбойные нападения.