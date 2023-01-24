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Общество ,  
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Москва стала лидером среди регионов с наибольшим числом преступлений

Генпрокуратура: Москва лидировала среди регионов с наибольшим числом преступлений в 2022-м
В пятерку самых криминальных регионов вошли также Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург и Челябинская область
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Москва лидирует по количеству преступлений, совершенных в 2022 году, в рейтинге регионов, в которых произошло наибольшее количество преступлений, исходя из численности населения. Об этом говорится на информационно-аналитическом портале правовой статистики Генпрокуратуры.

В пятерку самых криминальных регионов вошел Краснодарский край (2 место), Московская область (3 место), Санкт-Петербург и Челябинская область (4 и 5 соответственно).

В Москве за год было совершено 138 180 преступлений, в Краснодарском крае — 77 125, в Московской области — 74054, в Санкт-Петербурге — 62971 и в Челябинской области — 62844.



В столице правоохранители выявили 34705 граждан, совершивших преступления, в Московской области — 37064 и в Краснодарском крае — 28825.

Лидером по приросту количества преступлений в прошедшем году стала Ярославская область, здесь уровень преступлений вырос на 14,3%. Дальше идут Томская область и Чукотский автономный округ — прирост составил 10,5% и 8,8% соответственно.

По количеству преступлений экономической направленности лидерство распределено в той же последовательности: Москва (10709 преступлений), Краснодарский край (4530) и Московская область (3797)

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