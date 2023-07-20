Российские сотрудники покинули центр по зерновой сделке в Стамбуле

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Представители от России покинули совместный координационный центр в Стамбуле, который контролировал соблюдение условий зерновой сделки. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

При этом, по данным телеканала, сам центр продолжит свою работу. О том, что сотрудники из России покинули центр, сообщило также издание Milliyet со ссылкой на источники в Минобороны Турции. Оно сообщило, что Турция продолжает переговоры с ООН, Россией и Украиной по поводу продолжения зерновой сделки.

МИД России ранее сообщал, что прекращение сделки означает, что морской гуманитарный коридор в Черном море прекратит свою работу, а центр в Стамбуле — расформируют. 20 июля МИД России сообщил, что совместный центр завершил свою работу.

Также в ведомстве указывали, что в северо-западной части Черного моря будет восстановлен режим «опасного района».

Минобороны России 19 июля выдало предупреждение для кораблей, которые будут следовать в украинские порты. В ведомстве напоминали, что с 00:00 московского времени 20 июля все суда, «следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

О прекращении зерновой сделки Россия объявила 17 июля, назвав причиной невыполнение условий Москвы. Для возобновления сделки российская сторона называла такие условия как переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.