Граничащие с Украиной страны призвали продлить запрет на импорт зерна

Граничащие с Украиной страны призвали продлить запрет на импорт украинского зерна в ЕС

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия выступили за продление запрета на импорт украинских сельхоз товаров, рассказал венгерский министр сельского хозяйства Надь. Запрет действует с мая, его продлевали до 15 сентября

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Приграничные с Украиной страны — Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия — требуют продлить истекающий 15 сентября запрет на ввоз украинского зерна, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь в интервью Vilaggazdasag.

«Что касается ограничения импорта, Венгрия разделяет позицию Болгарии, Польши, Румынии и Словакии, которая заключается в том, что Еврокомиссия должна продлить запрет на импорт украинской сельхозпродукции даже после 15 сентября, так как это единственный способ защитить интересы европейских фермеров», — сказал он.

По его словам, все вышеупомянутые страны уже достигли серьезных результатов, заставив Брюссель изменить свою позицию. «Совместные действия пяти приграничных государств-членов привели к запрету на импорт и компенсации со стороны Европейской комиссии за демпинг украинской сельскохозяйственной продукции. Для нашей страны эта сумма составляет 15,93 млн евро, что довольно символично по сравнению с величиной понесенного ущерба», — сообщил министр.

Прифронтовые страны уже добились значительного прогресса и побудили Брюссель изменить направление. Совместные действия пяти приграничных государств-членов также привели к запрету на импорт и компенсации со стороны Европейской комиссии за демпинг украинской сельскохозяйственной продукции.

ЕК запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию в начале мая. Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября. Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным.

На такой шаг ЕК пошла после того, как Польша, Венгрия, Болгария и Словакия самостоятельно ограничили импорт украинской агропродукции из-за убытков, которые терпят местные фермеры. Украинское зерно в этих странах скопилось на фоне беспошлинного режима ввоза украинской сельхозпродукции, который ввел ЕС. В рамках заключенной в начале мая сделки эти пять стран обязались отменить меры, которые они ввели самостоятельно.

В апреле ЕК пообещала выплатить €100 млн компенсации пяти приграничным с Украиной странам за снятие запрета на импорт зерна. Как отметила представитель ЕК Дана Спинан, к тому моменту Брюссель уже предоставил пакет поддержки в размере €56,3 млн для «наиболее пострадавших фермеров».