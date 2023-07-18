Минобороны: корабли ВМФ России вышли из Владивостока для участия в учениях с Китаем

Российские корабли вышли из Владивостока для участия в учениях с Китаем

Российские и китайские корабли проведут совместные учения в акватории Японского моря, сообщило Минобороны. Маневры направлены на «обеспечение безопасности стратегических водных путей», отметили в военном ведомстве КНР

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота России вышли из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении в Японском море, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны России.

«Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении «Север/Взаимодействие-2023», которое пройдет в июле в акватории Японского моря», — говорится в сообщении министерства.

На учении Россию представят большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов. Действиями отряда в море руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

По данным Минобороны Китая, учение пройдет «на северном театре военных действий в центральной части Японского моря», в них также будет задействована авиация. Маневры направлены на «обеспечение безопасности стратегических водных путей», отметили в КНР.

Россия и Китая регулярно проводят совместные военно-морские учения, а также совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент Владимир Путин не раз заявлял, что КНР является важнейшим партнером России и отношения двух стран находятся в наивысшей точке развития.

Как отмечал Bloomberg со ссылкой на Центр изучения военных дел Китая при Университете национальной обороны США, в 2022 году российские и китайские вооруженные силы провели шесть совместных учений — наибольшее количество за последние 20 лет. Это число составляет две трети от общего количества учений, которые проводил Китай в прошлом году. Пять учений прошли после начала российской спецоперации на Украине, только в одних принимали участие и другие стороны — Иран и Сирия. Другие четыре были двусторонними.

Годом ранее, по данным Bloomberg, Москва и Пекин провели пять учений, из них четыре двусторонних. Такое же число было и в 2019 году, но тогда двусторонних было в два раза меньше. До 2016-го, когда страны провели четыре военных маневра совместно, в основном они участвовали вместе в одних-двух учениях, максимум в трех (в 2014-м).

