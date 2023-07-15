Россия и КНР проведут совместные военные учения в Японском море

Вооруженные силы России примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Об этом сообщает Минобороны Китая.

«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря», — говорится в заявлении.

Учения будут нацелены на отработку поддержки безопасности стратегических морских путей и поддержание стабильности и безопасности в регионе.

Одновременно с этим готовится визит президента России Владимира Путина в Китай. Он намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудить как двусторонние отношения, так и международную обстановку. Дата визита пока не согласована. Ранее в марте состоялся визит Си Цзиньпиня в Москву.