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Россия и КНР проведут совместные военные учения в Японском море

Минобороны КНР: Москва примет участие в военных учениях Китая в Японском море

Вооруженные силы России примут участие в организованных Китаем военных учениях «Север. Взаимодействие-2023» в Японском море. Об этом сообщает Минобороны Китая.

«Российская армия в ближайшее время направит военно-морской флот и военно-воздушные силы для участия в учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Северной зоной боевого командования Народно-освободительной армии Китая в центральной части Японского моря», — говорится в заявлении.

Учения будут нацелены на отработку поддержки безопасности стратегических морских путей и поддержание стабильности и безопасности в регионе.

Одновременно с этим готовится визит президента России Владимира Путина в Китай. Он намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпинем и обсудить как двусторонние отношения, так и международную обстановку. Дата визита пока не согласована. Ранее в марте состоялся визит Си Цзиньпиня в Москву.

Теги
Китай Японское море военные учения ВМФ России Народно-освободительная армия
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