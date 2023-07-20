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Из-за некомпетентности командования ВСУ гибнут украинские солдаты и иностранные наемники, заявил ABC бывший австралийский военный, который участвует в конфликте на Украине в составе интернационального легиона.

Военнослужащий, представившийся Бушем, назвал обстановку в зоне боевых действий «мясорубкой» и рассказал, что выдвинутые им и еще несколькими бойцами предложения, как улучшить ситуацию, были проигнорированы, а за попытки покинуть войска некоторым угрожали. Буш сообщил, что наемникам, например, не доверяют управление поставленными Киеву Канберрой бронетранспортерами Bushmaster, хотя у австралийских военных в отличие от украинских большой опыт работы на этих машинах.

Военный также утверждает, что иностранным наемникам на Украине не платят: сам он за несколько месяцев службы ни разу не получил зарплату.

В свою очередь, адвокат и бывший офицер австралийской армии Гленн Коломейц рассказал ABC, что получает от представителей интернационального легиона запросы на юридическую помощь и его клиенты сообщают об угрозах в свой адрес. «Им угрожают тюрьмой и прочей ерундой» за «простые попытки делать свою работу», сказал Коломейц. Он подтвердил, что из-за плохой организации службы некоторые военнослужащие не получают выплат, поэтому иностранные офицеры легиона иногда платят солдатам из своего кармана.

Кроме того, по словам адвоката, украинское командование не использует знания и навыки опытных и высококвалифицированных наемников, которые могли бы составлять планы военных операций, и просто отправляет их в бой. «Поэтому многие погибают без особого смысла, без пользы для боевых действий», — заключил Коломейц.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны спустя несколько дней после начала российской военной операции. 10 июля Минобороны России заявило, что в боевых действиях со стороны Украины участвуют более 11,6 тыс. иностранных наемников из 84 государств. В ведомстве отметили, что «из-за высоких потерь личного состава» Киев в последний месяц начал вербовку наемников в Аргентине, Бразилии, Афганистане, Ираке и подконтрольных Вашингтону районах Сирии.

По данным телерадиокомпании RTL, вступившие в легион иностранцы подписывают контракты с украинской армией, им платят около €500 в месяц (50 тыс. руб.) или €3 тыс. (274 тыс. руб.), если служат на передовой.