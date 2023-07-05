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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные заявили об ударе по «Кракену» и «Грузинскому легиону»

Российские военные заявили об ударе по местам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона»

Российские военные нанесли удар по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Об этом сообщил ТАСС начальник группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Места дислокации «Кракена» попали под удар российской авиации в районе города Торецк в район Артемовска (украинское название — Бахмут). Пункт дислокации «Грузинского легиона» был поражен артиллерией в городе Константиновка Донецкой области.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия Южной группировки уничтожила украинские самоходные гаубицы «Акация» в Николаевке и 2С7 «Пион» в районе Маркова, а также пушку «Мста-Б» в поселке Острое и 120-мм миномет вблизи Старомихайловки.

Утром «РИА Новости» сообщило, что российские военные взяли в плен украинского боксера Андрея Приходько, который служил в «Кракене». Он рассказал, что попал в плен на артемовском направлении, когда ВСУ пошли в наступление из Часова Яра (город в 17 км от Артемовска и в 40 км от Краматорска Донецкой области).

Украинская армия перешла к наступательным действиям на нескольких направлениях 4 июня, говорил президент Владимир Путин. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ.

Наступательные действия украинской армии идут «медленнее, чем хотелось бы», признавал президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на это, Киев реализует свои планы, утверждал главком ВСУ Валерий Залужный.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 июля сообщил, что украинская армия сменила стратегию в ходе наступления. По его словам, задачей ВСУ стало не продвижение вперед, а «истощение российской армии».

Российские военные заявили об ударе по «Кракену» и «Грузинскому легиону»
Российские военные заявили об ударе по «Кракену» и «Грузинскому легиону»

Теги
Минобороны Соледар Артёмовск (Бахмут)

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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