Вильфанд предупредил о сильных дождях в 11 регионах России

В ближайшие дни ливневые дожди и грозы ожидаются в Коми и Архангельской области, в Краснодарском крае и Омской области возможен также град и ветер до 23 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Амурской области [ожидаются] сильные и очень сильные дожди, ветер до 20 м/с. В Приморском крае ливни будут продолжаться. Там уже много дней такая ситуация», — отметил синоптик.

В Иркутской области прогнозируется ливневый дождь и гроза, в Самарской, Саратовской, Ульяновской областях и в Хакасии — сильный дождь, гроза, ветер до 20 м/с.

Во вторник, 18 июля, в Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков. Из-за сильного ливня с грозой в столице были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила часть станций метро. Из-за непогоды закрыли колеса обозрения «Солнце Москвы» и в Парке Горького, столичные парки и зоопарк временно остановили работу.

За одни сутки, с 18 по 19 июля, в Москве выпало 38 мм осадков, это более 45% месячной нормы. По данным Гидрометцентра, средняя норма осадков в столице в июле составляет 94 мм.