В Москве менее чем за час выпала почти четверть месячной нормы осадков

В Москве за час выпала почти четверть месячной нормы осадков

В отдельных районах Москвы менее чем за час выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в телеграм-канале. Больше всего дождя — свыше 20 мм — выпало в ЦАО, СВАО и САО.

Согласно данным Гидрометцентра, в Москве средняя норма осадков для июля — 97 мм.

Из-за ливня в Москве были затоплены некоторые улицы, вода также подтопила некоторые станции метро. Протечки заметили в зданиях Госдумы, Совета Федерации, из-за непогоды закрывали колесо обозрения «Солнце Москвы» и Парк Горького.

В Москве вероятна следующая, вторая волна сверхинтенсивных осадков, предупреждали власти Москвы.

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Дожди в Москве будут идти до 19 июля включительно. «Дождя сплошного и бесконечного не будет и сегодня, он будет то лить, то затихать», — говорил РБК ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. В среду, 19 июля, в Москве будет температура от +17 до +19 градусов.