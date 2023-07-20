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В Мариуполе загорелся дворец культуры

МЧС: в Мариуполе произошел пожар во Дворце культуры металлургов

В Мариуполе во Дворце культуры металлургов произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС в ДНР.

Сообщение о пожаре поступило в 21:30 19 июля. «По прибытии к месту установлено горение внутри здания на площади 300 кв. м», — говорится в сообщении. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается, добавили в МЧС.

К тушению пожара привлекли четыре пожарно-спасательных отделения, автолестницу и штабной автомобиль. Позже в ведомстве сообщили, что в 23:37 возгорание было локализовано.

Дворец культуры металлургов расположен в Мариуполе по адресу проспект Металлургов, дом 150. В МЧС отметили, что здание находится в полуразрушенном состоянии вследствие боевых действий.

Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года, а в конце сентября того же года Донецкая народная республика вошла в состав России. В июне 2023 года мэр Мариуполя Олег Моргун говорил, что планируется полностью восстановить город в течение трех лет.

Теги
Мариуполь Пожар МЧС ДНР
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