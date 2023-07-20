МЧС: в Москве на Угрешской улице произошел пожар в банном комплексе

Вертолет и катер привлекли к тушению пожара в бане в Москве

Пожар произошел в двухэтажном здании банного комплекса на Угрешской улице в Москве. В момент возгорания людей в здании не было, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 500 кв. м, к его тушению привлекли вертолет и катер

На юго-востоке Москвы произошел пожар в банном комплексе на Угрешской улице, сообщается в телеграм-канале МЧС.

«Горит двухэтажное нежилое строение на площади 500 кв. м. Людей в здании нет. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Позже в МЧС сообщили, что решили нарастить группировку сил и к тушению возгорания привлекли вертолет Московского авиационного центра и катер.

Пожару присвоили второй (повышенный) номер сложности, рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

12 июля в Подмосковье произошел пожар на территории четырехзвездочного отеля «Немчиновка парк». Он находится в Немчиновке, в Одинцовском районе Московской области. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что загорелась крыша здания. Как заявили РБК в МЧС, пожар на площади 100 кв. м начался в строящемся здании рядом с отелем. Данных о пострадавших не было.