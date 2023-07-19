Здания на территории спиртзавода в Курской области повредило при обстреле

ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Насчитали восемь прилетов. Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет», — написал он в телеграм-канале.

В июне Старовойт уже сообщал о повреждениях на спиртзаводе в Теткино. Тогда в результате обстрела произошло разрушение технологических линий и нарушилось электроснабжение.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. Утром 19 июля Старовойт рассказал, что ВСУ трижды обстреляли город Суджу. Сильные повреждения получил жилой дом, начался пожар, были разрушены хозяйственные постройки, сообщил губернатор. Люди не пострадали.