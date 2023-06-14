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Курский губернатор сообщил о повреждениях на спиртзаводе после обстрела

Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Приграничные населенные пункты Курской области попали под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

В результате обстрела на спиртзаводе в поселке Теткино произошло разрушение технологических линий, а также нарушено электроснабжение.

Помимо этого, под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи. «Здесь обошлось без повреждений», — сообщил губернатор.

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. Накануне под обстрел попал поселок Теткино. «В Теткино пострадало девять домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет», — сообщал Старовойт. 9 июня в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник, никаких повреждений и разрушений на объекте не было, уточнял губернатор. В тот же день, как рассказывал глава региона, ВСУ сбросили в Теткино взрывное устройство, в результате чего был поврежден один жилой дом.

Курский губернатор сообщил о повреждениях на спиртзаводе после обстрела
Курский губернатор сообщил о повреждениях на спиртзаводе после обстрела

Теги
Курская область Роман Старовойт ВСУ Украина обстрел
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