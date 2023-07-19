Работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать по ночам

Минтранс Крыма: работа Керченской переправы будет приостановлена на ночное время

Работа Керченской паромной переправы будет приостанавливаться с 21:00 до 05:00 на регулярной основе до особого распоряжения. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале.

По его словам, в приоритетном порядке через Керченскую паромную переправу будут переправлять детей, затем рейсовые автобусы, затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости, скоропортящимися продуктами и лекарствами.

Грузовики с неприоритетными грузами, заказные автобусы и легковые автомобили смогут проехать по альтернативному сухопутному пути через новые регионы. При этом легковые машины массой до 3,5 т могут проехать через Крымский мост, добавил Лукашенко.

17 июля работу переправы временно приостанавливали после ночной атаки на Крымский мост двух украинских надводных беспилотников. В результате взрыва погибли двое человек, их дочь госпитализирована.

Движение автомобилей и поездов по мосту также приостанавливали. Поездам разрешили проезжать по мосту после 09:00. Движение автомобилей по неповрежденной полосе Крымского моста открыли вечером 17 июля.

Работа переправы была приостановлена в 20:55 18 июля, причина приостановки не называлась. Она возобновила работу утром 20 июля.