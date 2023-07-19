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Сальдо сообщил об уничтожении крупнейшего склада горючего ВСУ

Сальдо: ВС России уничтожили склад горючего ВСУ, питавший войска на правобережье Днепра
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российские военные уничтожили крупнейший склад горюче-смазочных материалов ВСУ, питавший все украинские войска на правобережье Днепра. Об этом сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Склад был расположен в районе села Львово в Бериславском муниципальном округе Херсонской области.

«Это был крупнейший армейский склад, который питал горючим все войска врага на правобережье Днепра. Теперь противнику нечем будет заправлять свой транспорт», — подчеркнул он.

По словам Сальдо, российские войска успешно выполняют задачу по уничтожению украинской военной инфраструктуры и не позволят Киеву накопить запасы вооружения и расходных материалов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украина референдум не признает. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, тогда как правый берег Днепра, в том числе Херсон, контролируют ВСУ.

Минобороны России заявляло, что «все попытки ВСУ переправить и высадить группы диверсантов пресекаются». 2 июля ведомство сообщило об уничтожении остатков подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста, который соединяет правобережный Херсон с левобережной частью Херсонской области.

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Сальдо 13 июля сообщил, что украинские военные продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но безрезультатно.

По его словам, большая часть лодок уничтожается артиллерией еще на воде. Те, кто успел высадиться, могут прятаться только на дачах. Однако дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, а единственная дорога — от Антоновского моста — плотно контролируется российскими военными.

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо ВСУ склад горючее
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