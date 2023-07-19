Обнаруженный в районе Домодедово беспилотник оказался гражданским

На БПЛА, обнаруженном в районе СНТ «Радуга» в Домодедово, не нашли взрывчатых веществ

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Беспилотник, обнаруженный в районе Домодедово, оказался гражданским коптером, взрывчатых веществ не обнаружено. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа, передает «РИА Новости».

«Это гражданский квадрокоптер, никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Передали на экспертизу в ФСБ», — говорится в сообщении.

О беспилотнике сообщил житель СНТ «Радуга». Он обнаружил беспилотник на территории поселения и сообщил об этом в единую дежурную диспетчерскую службу.

В аэропорту Домодедово РБК сообщили, что «беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было». «Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию», — сообщили в аэропорту. РБК направил запрос в пресс-службу городского округа Домодедово.

Утром 4 июля два беспилотника сбили в районе села Валуево в Новой Москве, которое находится неподалеку от аэропорта Внуково. После этого он стал задерживать рейсы, которые должны были вылетать после 5:00 мск. В итоге аэропорт ввел ограничения на прием и отправку самолетов с 5:10 до 8:00. Около 8:00 Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково возобновил работу. В ведомстве уточнили, что аэропорт отправил шесть рейсов на запасные аэродромы — Шереметьево и Домодедово.