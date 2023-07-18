Маск предложил властям США рассказать, на что тратится помощь Украине

Илон Маск призвал власти США раскрыть информацию о том, на что тратится помощь Украине

Илон Маск (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Властям США стоило бы поделиться с народом информацией о том, на что конкретно тратятся выделяемые в качестве военной помощи Украине деньги, заявил бизнесмен Илон Маск.

«Было бы славно, если бы общественность имела хоть какое-то понятие о том, как тратятся деньги», — написал он в Twitter, комментируя публикацию об очередном пакете американской военной помощи Киеву.

18 июля директор агентства по международному развитию USAID Саманта Пауэр объявила, что Украина получит от США $250 млн на поддержку сельского хозяйства. В свою очередь, источник агентства Reuters сообщил, что помимо поддержки в области сельского хозяйства Вашингтон намерен предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд.

В июне, после того как США анонсировали очередной пакет помощи Украине, Маск написал: «Чем это кончится? Если не выдавать желаемое за действительное. Я имею в виду, в реальности». Решение Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы предприниматель назвал лицемерным, поскольку «Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы».