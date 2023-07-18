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Минфин предупредил о неизбежном увеличении госдолга России

Замглавы Минфина Окладникова предупредила о неизбежном увеличении госдолга России
Ирина Окладникова
Ирина Окладникова (Фото: Совет Федерации / VK)

Минфин намерен наращивать объем российского госдолга, сообщила замминистра Ирина Окладникова на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«У нас сейчас уровень госдолга <...> 22,8 трлн руб. — это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать. Это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», — объяснила Окладникова. Она отметила, что России требуется экономическая поддержка военного блока и четырех новых регионов.

По ее словам, госдолг будут наращивать в рамках безопасных границ — 20% ВВП. «Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», — подчеркнула Окладникова.

В начале мая президент Владимир Путин назвал показатели госдолга России хорошими. «121,7 [процента ВВП] — в США. <...> Еврозона — 90,9, Германия — 66,5, Франция — 111,1. Госдолг от ВВП у нас — 14,9. Хороший показатель», — сказал Путин. В марте Счетная палата сообщала, что в 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн руб. Объем общего госдолга по итогам предыдущего года ведомство оценило в 22,82 трлн руб., что равно 17,1% от ВВП.

Теги
Минфин госдолг Россия
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