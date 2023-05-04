Путин назвал показатели госдолга России хорошими

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У России «хороший показатель» госдолга, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

«121,7 [процента ВВП] — в США. <...> Еврозона — 90,9, Германия — 66,5, Франция — 111,1. Госдолг от ВВП у нас — 14,9. Хороший показатель», — сказал Путин.

В марте Счетная палата сообщала, что в 2022 году объем внешнего госдолга России уменьшился впервые за три года и составил 4,039 трлн руб. Объем общего госдолга по итогам 2022 года ведомство оценило в 22,82 трлн руб., или 17,1% от ВВП.

Путин и Решетников также обсудили инфляцию и сравнили положение дел в России с ситуацией в мире. «Они предпочитают сейчас об этом не говорить. Я смотрю западную аналитику, иногда смотрю информационные программы европейские, американские — это замалчивается напрочь, просто об этом никто фактически не говорит на экспертном уровне», — сказал глава государства. Он отметил, что процент инфляции за март в России (3,5%) ниже, чем в еврозоне (6,9%) и в США (5%).

Министр сказал Путину, что, по его оценкам, Россия по итогам года окажется «в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста». «Дай бог», — ответил Путин.



