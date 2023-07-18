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Глава МИД Австралии призвала вернуться к вопросу о зерновой сделке

Пенни Вонг
Пенни Вонг (Фото: Martin Ollman / Getty Images)

Сторонам зерновой сделки нужно вернуться за стол переговоров после заявления России о выходе из соглашения. Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

«Решение России прекратить Черноморскую зерновую инициативу ударит по тем, кто в ней нуждается», — написала в своем Twitter Вонг. «Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров». Она добавила, что Австралия по-прежнему привержена работе с партнерами над обеспечением долгосрочной устойчивости в поставках продовольствия.

17 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, в соответствии с которой Россия согласилась на создание в Черном море коридора безопасности для вывоза украинского зерна из трех украинских портов — Одессы, Черноморска, Южного. В свою очередь секретариат ООН должен был добиться облегчения санкционного режима в отношении российских поставок продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Российская сторона рассмотрит возобновление зерновой сделки «только при получении конкретных результатов, а не обещаний и заверений», — заявляли в МИД России.

Теги
Зерновая сделка Россия Украина Турция
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