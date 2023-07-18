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В Белгородской области при обстреле поселка пострадали пять человек Политика, 12:52
Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области при обстреле поселка пострадали пять человек

Гладков: в Белгородской области при обстреле поселка пострадали пять человек
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Окраина поселка Шамино в Белгородской области попала под обстрел ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Пострадали пять человек, их доставили в больницу.

«У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Еще у четверых ранения легкой степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал он.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. 16 июля в Шебекино попал под обстрел район центрального рынка. Погибла женщина, которая во время атаки ехала на велосипеде по тротуару. Огонь вели из реактивной системы залпового огня «Град», уточнил губернатор.

15 июля на подлете к Белгороду были сбиты две воздушные цели. Никто не пострадал.

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Белгородская область ВСУ обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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