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Россия сохраняет свою позицию по бесплатной поставке зерна в Африку, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Беднейшие страны Африки получили меньше всех. Россия свою позицию сохраняет. Находимся в контакте с африканскими партнерами, контакты продолжатся в Петербурге», — сказал он.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.



Ее несколько раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.

17 июля закончилось действие зерновой сделки. Москва останавливает свое участие, но вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены, говорил Песков. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты. В МИДе сообщали, что после окончания действия соглашения морской гуманитарный коридор свернут, а координационный центр в Стамбуле расформируют.

Президент России Владимир Путин говорил, что «почти 45% [зерна] ушло в сытые европейские страны, несмотря на то что вся эта сделка подавалась под соусом того, что нам нужно обеспечить интересы африканских стран». В марте он выражал готовность поставить зерно в Африку бесплатно.

В представительстве ЕС, отвечая на эти утверждения, заявляли со ссылкой на мартовский отчет Конференции ООН по торговле и развитию, что развивающиеся страны получили наибольшую долю (55%) экспорта продовольствия с Украины и 65% пшеницы. По данным ООН, к середине июля из украинских портов вывезли более 32,8 млн т зерна.