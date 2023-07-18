Старовойт сообщил о возгорании на сельхозпредприятии при обстреле ВСУ
Старовойт: при обстреле ВСУ курской деревни загорелась территория сельхозпредприятия
Со стороны Украины 18 июля обстреляли деревню Елизаветовка Глушковского района Курской области, всего зафиксировано четыре прилета. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в телеграм-канале.
«Повреждения получили два домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении», — заверил он.
Помимо этого, еще один снаряд попал на территорию машинно-тракторного двора «Победа», в результате чего произошло возгорание. Пожар уже удалось потушить, отметил глава региона.
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