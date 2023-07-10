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Село Троицкое в Курской области попало под обстрел

Старовойт: три дома получили повреждения при обстреле села Троицкое в Курской области
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел ВСУ попало село Троицкое в Кореневском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Повреждены три домовладения, в населенном пункте нет света», — написал Старовойт. Он добавил, что пострадавших нет, а ремонтные бригады смогут приступить к восстановлению электроснабжения, «как только позволит обстановка».

Ранее сегодня под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Старовойт сообщал о восьми прилетах, пострадавших нет. В результате обстрела была повреждена линия электропередачи, из-за чего часть поселка оказалась обесточена, также повреждения получили около десяти домов. Под удар украинских сил попала и деревня Елизаветовка в том же районе.

Троицкое последний раз обстреливали 5 июля. Тогда после попадания снаряда в жилой дом взорвался газовый баллон, в результате чего возник пожар, его оперативно потушили.

Село Троицкое в Курской области попало под обстрел
Село Троицкое в Курской области попало под обстрел

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