Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле
Село Троицкое Кореневского района Курской области обстреляли, зафиксировано 5 прилетов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Одна из жительниц получила осколочное ранение плеча. Ее доставили в больницу.
«В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы», — пообещал губернатор.
10 июля село Троицкое тоже попало под обстрел. Были повреждены три дома и отключен свет. В тот же день ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате была повреждена линия электропередачи.
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