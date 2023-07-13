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Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле

Курский губернатор Старовойт: при обстреле села Троицкое ранена женщина
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Село Троицкое Кореневского района Курской области обстреляли, зафиксировано 5 прилетов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Одна из жительниц получила осколочное ранение плеча. Ее доставили в больницу.

«В нескольких домовладениях повреждены хозяйственные постройки и перебита линия электропередачи. Свет в селе будет восстановлен, как только появится возможность провести аварийные работы», — пообещал губернатор.

10 июля село Троицкое тоже попало под обстрел. Были повреждены три дома и отключен свет. В тот же день ВСУ обстреляли поселок Теткино, в результате была повреждена линия электропередачи.

Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле
Жительница курского села получила осколочное ранение при обстреле

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Роман Старовойт

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20 января 1972 года
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