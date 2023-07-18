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В РАН назвали дату запуска первой в истории России миссии на Луну

РАН: первый в истории современной России запуск аппарата на Луну состоится 11 августа

Первый в истории современной России запуск космического аппарата «Луна-25» на Луну состоится 11 августа, сообщил ТАСС руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«Старт намечен с «Восточного» (космодром «Восточный» в Амурской области. — РБК) [на] 11 августа, запасной день — 12 августа», — сказал Митрофанов.

О планах запустить аппарат на Луну в августе ранее сообщал «Роскосмос». Конкретную дату — 11 августа — в июне называл российский оператор космического туризма RocketTrip.

Последняя миссия на Луну отправилась с территории современной России в 1976 году. Тогда последняя советская автоматическая лунная станция «Луна-24» доставила на Землю образцы лунного грунта.

«Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако пуск несколько раз переносили.

В апреле 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» (ранее называлась «Луна Глоб»). Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе Южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.

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