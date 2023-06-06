Запуск первого российского лунного модуля запланировали на август

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 11 августа 2023 года с космодрома Восточный, говорится на сайте официального российского оператора космического туризма RocketTrip.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» также сообщала, что запустить первую в истории России лунную миссию планируют в августе. Там рассказали, что аппарат впервые в истории космонавтики будет садиться в сложных условиях в окрестности Южного полюса Луны.

«Для достижения требуемой надежности реализации миссии необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность», — отметили в «Роскосмосе».

В апреле 2023 года при посадке на Луну разбился японский лунный модуль Hakuto-R, на борту которого находился луноход Объединенных Арабских Эмиратов Rashid. В «Роскосмосе» сказали, что опыт стран, аппараты которых уже садились на Луну, показал критическую важность этапа мягкой посадки для успеха всей миссии.

Последняя лунная миссия с российской территории была осуществлена в СССР в 1976 году. Тогда последняя советская автоматическая лунная станция «Луна-24» доставила на землю образцы лунного грунта.

В апреле 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25» (ранее называлась «Луна Глоб»). Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследований в районе южного полюса спутника Земли. По плану «Роскосмоса», модуль будет посажен неподалеку от кратера Богуславского.