В Афганистане открылся российский деловой центр

Российский деловой центр при представительстве казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман открылся в Кабуле. Россия стала первой страной, открывшей деловое представительство в Афганистане, сообщил генеральный директор фонда Рустам Хабибуллин, его цитирует «Татаринформ».

Цель фонда, по словам Хабибуллина — развитие торгово-экономических отношений между странами. Кроме того, Афганистан нуждается в рабочих местах и организации производств, считает он.

«Здесь российским бизнесменам будет предоставлен целый набор услуг — от проживания до юридического сопровождения и охраны», — сказал Хабилуллин. Он также заявил о готовности инвестировать в афганскую промышленность.

Первой свое представительство на базе российского бизнес-центра в Кабуле открыла энергокомпания из Татарстана «КЭР-холдинг».

В августе 2021 года к власти в Афганистане пришло запрещенное в России террористическое движение «Талибан». За год торговый оборот между странами вырос до $170 млн, передавало агентство Tolo News со ссылкой на торгово-инвестиционную палату Афганистана (ACCI).

Москва делает упор на развитие практических связей с Кабулом без привязки к официальному признанию временного афганского правительства, писал в статье для «Независимой газеты» спецпредставитель российского президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Москва, по его словам, считает приоритетным торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Власти Афганистана выражали интерес к закупкам российских нефтепродуктов и других товаров по бартерной схеме. В обмен на это Кабул мог бы предложить Москве полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы, говорил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.