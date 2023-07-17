Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Украиной

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:01
Омские власти нашли кандидатов на замену Мизулиной в Совфеде Политика, 18:58
Автор «Богатый папа, бедный папа» предупредил об обвале рынка акций Инвестиции, 18:57
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 18:39
Гутерриш сообщил, что предложил Путину перед прекращением сделки по зерну Политика, 18:31
В ЦСКА назвали финансовые условия причиной неподписания Фернандеса Спорт, 18:30
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Более 20% торговых объемов в криптовалюте за выходные пришлось на XRP Крипто, 18:29
Минцифры предложило приравнять электронные права к физическим Политика, 18:26
«Время золотой лихорадки прошло»: как селлерам выжить на маркетплейсах Тренды, 18:21
Приватность в большом городе. Как найти уединение, не покидая Москвы РБК Life, 18:21
Как локализовываются производства электротехнической продукции РБК+, 18:20
Что такое роскошный автомобиль в 2023 году: попробуй угадать Autonews, 18:20
Россиянам разрешили получать звание профессора через «Госуслуги» Общество, 18:18
Военная операция на Украине ,  
0 

Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Украиной

Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехваченном на границе с Украиной беспилотнике

Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Украиной
Video

Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который залетел 16 июля на территорию Брагинского района Гомельской области. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии.

Пограничный наряд, охранявший границу на Днепре, обнаружил украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка приграничной территории страны.

«В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья дальнейший полет украинского беспилотника пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», — рассказал белорусский погранкомитет.

По данному факту ведется проверка.

В начале ноября 2022 года белорусские пограничники перехватили украинский дрон в Гомельском районе одноименной области и принудительно посадили его.

Читайте на РБК Pro
Компартия Китая лишила Джека Ма $30 млрд. Что с ним будет дальше
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal

Сотрудники погранкомитета изучили данные с карты памяти беспилотника и выяснили, что он применялся украинской стороной для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки.

Позднее, 16 ноября, белорусские пограничники сбили украинский беспилотник в 100 м от украинско-белорусской границы, в Кобринском районе Брестской области.

Дрон удалось сбить выстрелами из автомата Калашникова. Устройство было оснащено видеокамерой, и его могли использовать для разведки и съемки техсредств охраны границы со стороны Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Минск не намерен участвовать в российско-украинском конфликте. При этом глава погранкомитета Анатолий Лаппо подчеркивал, что страна готова ответить на провокацию в отношении пограничников со стороны Киева.

Теги
Белоруссия беспилотники Украина пограничники
Материалы по теме
Румынские пограничники задержали заблудившихся в горах украинских военных
Политика
Белорусские пограничники после спора с украинскими о борще обсудили муку
Политика
Белорусские пограничники сообщили о сбитом на границе с Украиной дроне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter