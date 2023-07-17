Погранкомитет Белоруссии сообщил о перехваченном на границе с Украиной беспилотнике

Белорусские пограничники перехватили дрон на границе с Украиной

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Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник, который залетел 16 июля на территорию Брагинского района Гомельской области. Об этом сообщает погранкомитет Белоруссии.

Пограничный наряд, охранявший границу на Днепре, обнаружил украинский беспилотник, с помощью которого велась разведка приграничной территории страны.

«В результате применения белорусским пограничным нарядом радиоэлектронного ружья дальнейший полет украинского беспилотника пресечен. Квадрокоптер был принудительно посажен на воду», — рассказал белорусский погранкомитет.

По данному факту ведется проверка.

В начале ноября 2022 года белорусские пограничники перехватили украинский дрон в Гомельском районе одноименной области и принудительно посадили его.

Сотрудники погранкомитета изучили данные с карты памяти беспилотника и выяснили, что он применялся украинской стороной для тренировок перемещения и сброса взрывных устройств, а также ведения разведки.

Позднее, 16 ноября, белорусские пограничники сбили украинский беспилотник в 100 м от украинско-белорусской границы, в Кобринском районе Брестской области.

Дрон удалось сбить выстрелами из автомата Калашникова. Устройство было оснащено видеокамерой, и его могли использовать для разведки и съемки техсредств охраны границы со стороны Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил, что Минск не намерен участвовать в российско-украинском конфликте. При этом глава погранкомитета Анатолий Лаппо подчеркивал, что страна готова ответить на провокацию в отношении пограничников со стороны Киева.