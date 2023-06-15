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Белорусские пограничники после спора с украинскими о борще обсудили муку

Белорусские пограничники после спора с украинскими о борще предложили хлеб из их муки

Сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии включили на границе с Украиной аудиозапись, в которой диктор предложила перестать «экспериментировать с колумбийской мукой» и перейти на сторону Белоруссии. Аудиозапись опубликовала «Страна.ua».

Диктор на украинском языке начала с того, что как из белорусской пшеницы, так и из украинской получается «чудесная мука», а из нее — «душистый хлеб». Однако Украина кормит этим хлебом жителей Европы, а свое население «забывает», добавила она.

Далее из аудиосообщения следовало, что на кухню Офиса президента Украины доставляется «мука высшего сорта из Колумбии», а не с украинских полей.

«Хлебом из колумбийской муки голову не обманешь, да и желудок тоже. Поэтому, когда закончите экспериментировать с мукой, переходите на нашу сторону. Попробуйте наш белорусский настоящий хлеб», — заключила диктор.

В конце мая белорусские пограничники также с помощью громкоговорителей обратились к украинским пограничникам и рассуждали о схожести украинского и белорусского борщей, назвав их «борщами-соседями и борщами-родственниками».

«Когда вам не из чего готовить борщ — переходите на нашу сторону, ведь белорусский и украинский борщ имеют много общего, а в европейской кухне ничего подобного нет», — говорила диктор.

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В Госпогранслужбе Украины ответили на предложение белорусских коллег отказом есть белорусский борщ, так как он похож на «российские щи», и назвали его «союзной похлебкой». Они также предложили белорусским коллегам «сменить ингредиенты», чтобы «стать свободным народом, а не насильственно заключенным».

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