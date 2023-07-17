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Россиянам с 1 июля 2024 года на 8% поднимут цены на газ

ФАС утвердила повышение цен на газ на 8% с 1 июля 2024 года
«Газпром» GAZP ₽170,06 +0,21% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Федеральная антимонопольная служба утвердила увеличение тарифов на газ для всех потребителей, в том числе населения и промышленности, на 8% с июля 2024 и с июля 2025 года соответственно. Соответствующий приказ ФАС опубликован на официальном портале правовой информации, его проект был представлен 7 июля.

Это будет первое плановое изменение цен за полтора года: в предыдущий раз тариф повысили на 8,5% в прошлом декабре. В прогнозе Минэкономразвития на текущий год и плановый период 2024–2025-го было заявлено, что с 1 июля 2024 и 1 июля 2025 года тарифы на газ для всех потребителей должны вырасти на 7%.

В пресс-службе ФАС объяснили «Интерфаксу», что средства от повышения цен направят на газификацию регионов и строительство новых газопроводов; рост тарифов призван «поддерживать реализацию ремонтных и инвестиционных программ для надежного обеспечения потребителей энергоресурсом».

Теги
Федеральная антимонопольная служба газ цены на газ повышение цен
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