Пушилин пообещал ослабление комендантского часа для поездок в Крым

Пушилин: комендантский час не будет действовать для сухопутного коридора в Крым

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Комендантский час не будет временно действовать для поездок в Крым по сухопутному коридору. Об этом в своем Telegram сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены», — сообщил он.

Кроме того, Пушилин обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым меры, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе. Те, кто будет въезжать в ДНР, получат СМС. В нем «будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования».

При этом власти Запорожской области ранее сообщали, что режим комендантского часа на территории региона продолжает действовать с 22:30 до 5:00. «При построении сухопутного маршрута необходимо учитывать, что на территории новых субъектов действует военное положение и ограничения, связанные с этим», — говорил заместитель председателя правительства области по экономике Андрей Козенко.

Маршрут через сухопутный коридор стал актуален после взрыва на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. В качестве альтернативных маршрутов власти также называли поезда в Крым (железнодорожная часть моста продолжает работу) и паромную переправу.