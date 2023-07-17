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Песков заявил, что речи о разрыве отношений с США после теракта не идет

Песков: речи о разрыве отношений с США после теракта на Крымском мосту не идет
Фото: sledcom_press / Telegram
Фото: sledcom_press / Telegram

Речи о разрыве отношений с США после теракта на Крымском мосту не идет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нужно ли что-то разрывать полностью? Вряд ли. Вопрос, наверное, не совсем корректный, потому что в самые острые моменты все равно нужны каналы диалога. Это не означает, что мы как-то развиваем какие-то отношения, об этом сейчас не может быть и речи. Каналы для диалога все равно нужны», — сказал он.

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Крымский мост атаковал «киевский режим», который «имеет все признаки международной организованной преступной группировки».

По ее словам, решения об атаках «принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков». Захарова обвинила США и Великобританию в руководстве «террористической огосударствленной структурой».

 

Теги
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