В России начали производить снайперскую винтовку для новичков

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В России начали производство самозарядной снайперской винтовки «Зверобой», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу предприятия — разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислава Лобаева.

Название «Зверобой» выбрали по итогам «народного голосования» в соцсетях. Производство винтовки решили начать раньше планируемого срока, потому что Lobaev Arms разработал и уже серийно выпускает патрон калибра Cheytac, полностью состоящий из отечественных комплектующих, отметил он.

«Преимущество этой винтовки в том, что при кучности стрельбы 0,5 угловой минуты она даст возможность поражать цели на дальностях в два и более километров менее подготовленными стрелками за счет возможности производства быстрого повторного выстрела», — сказал Лобаев.

Cнайперские патроны Cheytac начали выпускать в мае. Как говорил Лобаев, раньше для патронов данного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в США и Финляндии.

Lobaev Arms выпускает также винтовку «Сумрак». Осенью в Lobaev Arms сообщили, что их впервые применили в ходе военной операции на Украине. Данная винтовка разработана под патроны .375 Cheytac /.408 Cheytac. «Сумрак» позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 2500 м.

