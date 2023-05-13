В России начали выпускать снайперские патроны Cheytac

В России импортозаместили снайперский патрон 10,3x77 миллиметров Cheytac, теперь он будет выпускаться из полностью отечественных комплектующих. Об этом заявил глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев, передает «РИА Новости».

«Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — сказал он.

Как рассказал Лобаев, раньше для патронов данного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.

Осенью в Lobaev Arms сообщили, что в ходе военной операции на Украине впервые применили разработанные компанией сверхдальнобойные винтовки SVLK-14S «Сумрак». Данная винтовка разработана под патроны.375 Cheytac /.408 Cheytac. «Сумрак» позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 2500 м.