В России приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина

Фото: kalashnikovgroup.ru

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), созданная на замену винтовки Драгунова (СВД), принята на вооружение российской армии, заявил глава концерна «Калашников» (входи в госкорпорацию «Ростех») Алан Лушников журналистам.

Он отметил, что отзывы о работе СВЧ от военных концерн получает хорошие. «Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — уточнил Лушников (цитата по «РИА Новости»).

СВЧ калибра 7,62×54 мм — снайперская винтовка нового поколения, для которой можно использовать любые прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства. Ее вес без магазина составляет 4,8 кг, длина — 1,17 м, длина ствола — 0,62 м. Емкость магазина — десять патронов. Начальная скорость пули — 925 м/с.

Испытания винтовки закончились в 2021 году. В прошлом ноябре Лушников сообщил, что в российскую армию уже поступают СВЧ. «У нас подписан контракт [с Минобороны] на этот год, на следующий год и далее», — сказал он.

В минувшем феврале Лушников объявил, что «Калашников» начал серийное производство винтовок Чукавина.