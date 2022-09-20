«РИА Новости» сообщило о применении на Украине винтовок «Сумрак»
Снайперы союзных сил в ходе спецоперации на Украине уничтожили несколько десятков высокоприоритетных целей из сверхдальнобойных винтовок SVLK-14S «Сумрак». Об этом «РИА Новости» сообщили в компании-разработчике Lobaev Arms.
«На сегодняшний день винтовки Lobaev Arms, которые применяются союзными силами в специальной военной операции, показывают высокую результативность. В частности, из SVLK-14S «Сумрак» уже уничтожены десятки высокоприоритетных целей, несмотря на ограниченное количество этих винтовок на передовой», — рассказали в компании.
Разработчик пояснил, что снайперские подразделения в ходе спецоперации используют вместе несколько различных моделей винтовок Lobaev Arms. В частности, совместно с «Сумраком» применяются TSVL-8 M1 «Сталинград» под патроны.338 LM /.300 WM или DXL-5 «Опустошитель» с патроном.50 BMG (12,7х99 мм образца НАТО).
Сверхдальнобойная винтовка SVLK-14S «Сумрак» разработана в компании Lobaev Arms под патроны.375 Cheytac /.408 Cheytac. «Сумрак» позволяет высокоточно поражать цели на дальностях свыше 2500 м.
Ствольная коробка выполняется из алюминиевого сплава, также применяемого в авиастроении. Длина оружия составляет 1570 мм при высоте (без прицела) 175 мм и ширине 96 мм. Масса самой винтовки — 9,6 кг.
Ранее «РИА Новости» сообщало о применении на Украине новых армейских снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые должны прийти на замену СВД. «Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — рассказал собеседник агентства, уточнив, что спецназ получил винтовки под отечественный снайперский патрон 7,62 на 54 мм.
Снайперская винтовка Чукавина разработана в концерне «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Впервые ее представили на выставке «Армия-2017». Испытания оружия завершились в октябре прошлого года. В «Калашникове» заявили, что они прошли успешно.
Ожидается, что СВЧ постепенно заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова (СВД), которую российская армия приняла на вооружение в 1963 году.