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В Китае выразили надежду, что зерновая сделка будет продолжаться

МИД КНР: надеемся, что зерновая сделка будет и дальше осуществляться
Фото: Nina Liashonok / Reuters
Фото: Nina Liashonok / Reuters

КНР надеется, что зерновая сделка будет осуществляться и дальше сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом, заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

«Мы готовы укреплять сотрудничество со всеми сторонами в этой сфере, способствовать формированию большего международного консенсуса, вносить позитивный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности», — подчеркнула дипломат (цитата по «РИА Новости»).

Действие сделки истекает 17 июля. Президент России Владимир Путин 13 июля допустил, что страна может приостановить участие в соглашении.

Зерновую сделку Россия и Украина заключили по отдельности в июле прошлого года при посредничестве Турции и ООН. Соглашение состоит из двух частей: первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного; вторая предполагает снятие ограничений на российский экспорт сельхозпродукции.

После ее не раз продлевали, однако Москва при этом заявляла, что вторая часть соглашений относительно экспорта российской продукции не выполняется, а заявленная цель соглашения — поставки продовольствия беднейшим странам — не имеет отношения к реальности.

В числе необходимых условий для продления сделки власти называют переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Теги
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