Отельеры Крыма пообещали безвозмездно продлевать проживание туристам

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Отельеры из Крыма готовы безвозмездно продлевать проживание туристам, вынужденным оставаться на полуострове из-за ЧП на Крымском мосту. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Все отельеры заявляют о том, что они готовы пойти навстречу и вопросы продления размещения решить для людей. Если у туристов закончились средства или нет возможности продлеваться, я думаю, что там все будет оказано им на безвозмездной основе», — сказал он (цитата по ТАСС). Уманский отметил, что отельеры также не планируют применять штрафы к туристам, которые не смогли вовремя заехать в гостиницы из-за возникших обстоятельств.

По данным президента РСТ, около 20 тыс. туристов по плану должны выезжать из Крыма в ближайшие день-два. Такое же количество туристов планируют отправиться на отдых в Крым в ближайшие дни. Им будут предложены альтернативные варианты отдыха, сообщил Уманский. Он отметил, что большой объем доступных мест для размещения есть в Абхазии, Анапе и под Геленджиком.

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что отели района готовы принять туристов, которые собирались в Крым, и пообещал «лояльную ценовую политику».

Ночью власти Крыма сообщили о «чрезвычайном происшествии» в районе 145-й опоры Крымского моста. Движение по мосту после этого приостановили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при происшествии на мосту погибли двое жителей региона, мужчина и женщина, а их дочь получила ранения средней тяжести. Девочку доставили в больницу, она в реанимации.



Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на Крымский мост была совершена террористическая атака двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Глава Крыма Сергей Аксенов призывал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП и выбирать альтернативные маршруты через новые регионы. Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.